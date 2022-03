REPORTAGE - "Les Russes iront jusqu'au mur de Berlin" : première conférence de presse de Zelensky sous haute protection

Mais au cours de cet échange d'une heure, Volodymyr Zelensky retrouve toute son énergie pour qualifier Vladimir Poutine de "bête sauvage", et pour mettre en garde l'Europe. "Après l'Ukraine, si on disparaît, ce sera au tour de la Lettonie, de l'Estonie, de la Moldavie, puis ce sera la Géorgie et la Pologne, et les Russes iront comme ça jusqu'à l'ancien mur de Berlin". En s'éclipsant, le président ukrainien répète une dernière fois qu'il ne quittera pas Kiev, sur laquelle la pression militaire russe s'est pourtant encore intensifiée.