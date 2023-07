REPORTAGE - "Notre mission est très difficile" : les pompiers débordés en Grèce

Le vent est là, invisible et ravageur. Il pousse la fumée et les flammes. Sur les collines de Rhodes, les pompiers sont débordés. Ils n'arrivent pas à arrêter la progression du feu à cause des rafales qui ne cessent jamais. Là-bas, les pompiers pensaient avoir stoppé le feu hier 24 juillet. Mais il est reparti aujourd'hui, aidé aussi par une chaleur caniculaire. "Depuis le début, le feu est très fort et part dans tous les sens et sur l'ensemble de l'île, cela rend notre émission très difficile", rapporte un pompier.