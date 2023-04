REPORTAGE - Port-au-Prince : l'exil, seul salut des Haïtiens face à la violence ?

Le drame d'Haïti, c'est qu'aucune autorité n'est plus en mesure de reprendre le contrôle du pays. Le seul État francophone des Caraïbes était déjà l'un des plus pauvres d'Amérique, et s'enfonce maintenant dans une violence sans fin. Pour beaucoup, le seul espoir réside dans une fuite migratoire bien incertaine.