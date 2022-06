REPORTAGE - Réchauffement climatique : bienvenue à Ny-Ålesund, le village le plus au nord du monde

Des géographes et des physiciens français, installés à quelques kilomètres du village, étudient l'évolution des glaciers locaux. Aux avant-postes pour l'observation d'un réchauffement climatique inéluctable. "J'ai le sentiment d'être aux premières loges de quelque chose d'inquiétant", témoigne Florian Tolle, maître de conférence et géographe pour le laboratoire Thema Besançon dans le Doubs et qui étudie le site depuis plus de 10 ans.

Localement, les ours polaires constituent un autre signal d'alerte : il est désormais interdit de quitter le village sans être armé, les ours, privés de leur espace de chasse naturel, se rapprochant de plus en plus des habitations.