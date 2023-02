REPORTAGE : Séisme en Turquie : dans l'hôpital des Français à Gölbasi

Les patients arrivent sans bruit, presque gênés d'être encore vivant. "Ma blessure, ce n'est rien, ça guérira", confie l'un d'eux dans le reportage de TF1 en tête d'article. "Les morts, eux, c'est pour toujours. J'ai tellement de peine que je n'arrivais pas à venir ici, à sortir de chez moi".

Un autre homme vient de perdre trois doigts, et lui aussi estime que "ce n'est rien". "Je suis sorti des décombres et j'ai trouvé deux de mes enfants morts", témoigne-t-il, "et après, je ne me souviens de rien". Une femme a perdu sa belle-fille et son toit. "Je prends des calmants. Pour tout et n'importe quoi, je m'emporte. J'ai envie de pleurer et de partir", lance-t-elle à notre caméra.