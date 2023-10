REPORTAGE - "C'est vraiment la guerre" : l'angoissante traque des terroristes infiltrés en Israël

À Sdérot, qui borde Gaza, la vie s'est arrêtée depuis samedi. "On est dans les maisons et on ne peut pas sortir. Depuis [samedi matin], ça dure. On ne peut pas non plus acheter à manger, tout est fermé. On n'a jamais vu ça. C'est vraiment la guerre", témoigne par téléphone David Mamou sur TF1. Il habite dans cette ville de plusieurs dizaines de milliers d'habitants depuis 27 ans.

Dimanche, des combattants du Hamas infiltrés étaient toujours présents dans la ville, comme dans d'autres localités de la région. Entre Ashkelon et Sdérot, des postes de secours avancés ont été installés pour venir en aide aux blessés. "Les terroristes sont encore dans le coin [et] continuent de faire des dégâts", affirme au micro du 20H de TF1 le directeur France de l'ONG United Hatzalah, Samuel Arrouas. Quelques secondes plus tôt, un combattant israélien a été pris en charge après avoir été sérieusement blessé.