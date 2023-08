REPORTAGE - Congo : dans les pas des orpailleurs, forçats en quête de quelques paillettes d'or

Un orpailleur congolais interviewé par TF1 affirme que "la souffrance et la misère" sont quotidiennes. Un autre confie : "Les conditions de travail sont précaires, c'est misérable. C'est difficile." Dans cette forêt, plus de 3000 hommes en quête de fortune et d'argent pour nourrir leur famille affluent de tout le pays, la plupart devant laisser femme et enfants dans leur ville d'origine. Dans cette réserve de biosphère, reconnue par l'Unesco en 1988, les arbres tiennent parfois en équilibre au-dessus d'un gruyère de terre creusée par les travailleurs.