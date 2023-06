REPORTAGE - Coup de force de Wagner : un calme étrange règne à Moscou

Les sites les plus importants de Moscou ont été mis en sécurité dès le début de l'opération de Wagner contre l'armée russe. Des points de contrôle ont été installés avant l'aube près du Kremlin et de la Douma. La milice paramilitaire russe, en rébellion ouverte contre le commandement militaire, s'est emparée de la ville de Rostov pendant la nuit, et semblait faire mouvement en direction de Moscou, éloignée d'environ 1200 km. Dans la capitale russe, ont constaté les envoyés spéciaux de TF1, certains signes trahissent une certaine fébrilité, mais un calme étrange prédomine.