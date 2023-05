REPORTAGE TF1 - États-Unis : les écoles se transforment en forteresses

Pour faire face à ces risques, et dans un contexte où le Congrès tarde à donner le "la", de nombreuses écoles, collèges et lycées prennent des mesures pour se protéger, quitte à devenir des forteresses. Depuis deux mois, les élèves d’un lycée du district scolaire d’Akron, dans l’Ohio, sont tenus d’arriver un petit peu plus tôt le matin. La raison ? Désormais, comme à l’aéroport, ils doivent se plier à une fouille complète de leurs affaires.

Sous la surveillance de deux agents de police assignés à l’établissement, le dispositif est géré directement par les enseignants et surveillants. "Je cherche tout ce qui peut être dangereux, qui n’a pas sa place ici : alcool, drogue… tout ce que les élèves n’ont pas le droit d’emporter", détaille Dawn Durban, une éducatrice spécialisée.

En plus, toutes les portes et fenêtres du bâtiment sont protégées par un film invisible. Avec cet équipement, un éventuel tireur aura besoin de presque deux minutes, de multiples balles, des coups de pied et de crosse pour forcer l’entrée. "On sait que si on appelle la police, ils mettront en moyenne trois minutes à intervenir. Donc si on arrive à retarder une intrusion de deux ou trois minutes, cela peut être déterminant", juge Steven Thompson, le directeur opérationnel du district scolaire d’Akron. À cela s'ajoutent 155 caméras de surveillance dernier cri. Des boutons d’alerte sont également disséminés sur l’ensemble du site. "Ils nous mettent en lien direct avec la police", précise Kim Sabetta, la proviseure. Des salles de classe à la cafétéria, l'établissement est donc surprotégé.