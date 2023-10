REPORTAGE - Explosion d'un hôpital à Gaza : les Palestiniens de Cisjordanie laissent éclater leur colère

L'armée israélienne, elle, a riposté avec plusieurs tirs. Un homme est blessé à la jambe, il est aussitôt emmené dans une ambulance vers le centre-ville de Ramallah, là où une mobilisation réunit des centaines d'habitants pour dénoncer les frappes sur Gaza. Et dans la foule, certains slogans sont très clairs. Les manifestants appellent, non pas à la paix, mais à plus d'armes.

Parmi eux, un habitant de 80 ans, Sami, soutient le Hamas et ses actions terroristes. "On nous traite de terroristes, ça m'est complètement égal. On se bat pour notre terre, pour notre peuple, pour le défendre. Appelez-nous comme vous voulez", clame-t-il.

Rana Qasrawi aussi, manifeste avec ses enfants, tout en scrutant son téléphone, elle qui a plusieurs proches vivant à Gaza. "Ces trois contacts-là sont encore en vie. Ils sont avec leur famille. Ces deux-là, en revanche, j'ai arrêté de les appeler, car ils sont déjà morts", montre-t-elle sur l'écran de son smartphone. Avant d'ajouter : "Il n'y a aucun endroit où se réfugier à Gaza. On leur a demandé de se déplacer et ils ont été ciblés sur le chemin. C'est vraiment une tragédie", déplore-t-elle.