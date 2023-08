REPORTAGE - "Face à la mer, c'est 25 euros" : le business juteux des plages privées en Italie

Jesolo n'est pas un cas particulier, c'est l'exemple même de la plage à l'italienne, avec une toute petite parcelle accessible gratuitement à tous. Pour les défenseurs de l'environnement, il faut d'urgence une loi nationale pour proposer partout en Italie des plages accessibles à tous. "On demande 50% de plages publiques et 50% de plages privées, parce que la plage est un bien public, un bien de l’État. On doit garantir le libre accès à tous les citoyens", explique Maurizio Billotto, membre de la ligue pour l'environnement "Legambiente".