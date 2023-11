REPORTAGE - "C’est tout ce qui reste…" : en Israël, l’éprouvante récupération des affaires des victimes du 7 octobre

Dans le sud d'Israël, des familles de victimes ainsi que des rescapés du 7 octobre ont été invités par les autorités à récupérer leurs effets personnels abandonnés sur place. Il y a plus d'un mois, 270 personnes ont été massacrées alors qu'elles assistaient à un festival musical.

Encore une épreuve. Dans une grande tente blanche, des lunettes, des sacs, des vêtements, des chaussures sont entassés, triés dans la mesure du possible. Parmi tous ces objets, la mère d'Ilan, 28 ans, espère retrouver le sac à dos de son fils, Ilan. Fouiller un monticule d'effets personnels pour espérer mettre la main sur ses dernières affaires, avant qu'il ne soit tué au festival Supernova. Une fois trouvé, elle ne le lâche plus, et le cramponne en répondant aux questions de notre envoyée spéciale sur place. "C'est tout ce qui reste d'Ilan. Son sac, son pull... Il avait les cheveux longs, il avait cette brosse avec lui", montre la mère du jeune homme.

Le seul réconfort que j'aurais pu avoir, c'est que mon fils reste en vie La mère d'Orel, victime tuée au festival Supernova

Des objets qui ont été rassemblés ces dernières semaines par les autorités, et qui évoquent les simples préparatifs d'une soirée, mais aussi des fragments de vie. "Les chaussures là-bas, elles racontent une histoire", explique un homme sur place. "Ça me fait penser à la Shoah", évoque une femme à ses côtés.

Plus tard dans la journée, Merav, elle aussi, cherche quelque chose. Rien de précis, cette fois, mais n'importe quoi qui la rapproche de son fils Orel, 26 ans. Hélas, elle ne trouvera rien. "De toute façon, le seul réconfort que j'aurais pu avoir, c'est que mon fils reste en vie. Si votre fils était avec vous un soir et, le lendemain, qu'il ne rentrait pas à la maison, comment réagiriez-vous ?", explique-t-elle, très émue.

Une nouvelle mise à l'épreuve pour les familles, et pour Daniel, la culpabilité d'avoir survécu. "Je vous promets d'être heureux, de vivre pour deux, en la mémoire de votre fils", promet-il à la mère d'Orel. L'identification de victimes de l'attaque du 7 octobre n'est toujours pas terminée.