REPORTAGE TF1 - Incendies au Canada : "Les braises faisaient des bonds de 200 ou 300 mètres"

Cela fait dix jours que le feu ravage le village et ses alentours. Dix jours que les pompiers luttent 24 heures sur 24 pour le contenir et limiter les dégâts. Quelques heures de pluie ont apporté un peu de répit aux équipes, mais les températures remontent déjà, alors il faut veiller à ce que les braises dormantes restent toutes éteintes, c'est un travail titanesque. Plus de 700 pompiers sont déployés sur les feux de forêt en Alberta, et certains n'ont presque pas dormi depuis dix jours. Ils s'attendent à rester au moins deux semaines de plus pour être sûrs que les incendies soient parfaitement éteints.