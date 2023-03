VIDÉO - "Ils ne respectent rien" : ces touristes français qui tapent sur les nerfs des Thaïlandais

Ce rodéo a toutefois été l'affaire de trop dans cette île paradisiaque et festive qui vit essentiellement du tourisme. Il faut dire qu'à Phuket, les jeunes Français venus faire la fête entre amis, certains à peine majeurs, sont régulièrement accusés d'incivilités. Conduite dangereuse, bagarres, insultes... Certains habitants n'en peuvent plus. "Ils font du bruit, roulent vite, ils font comme si ce pays n'avait pas de lois. J’ai vu plusieurs accidents à cause de leur négligence, c'est vraiment effrayant", s'insurge une serveuse.

Phuket, c'est aussi le paradis des deux-roues ; les plus prisés étant les énormes TMAX. Bien qu'illégale, la conduite sans casque est rarement condamnée en Thaïlande. Une tolérance dont les jeunes profitent. "C'est pas cher, les locations de TMAX, tout ça. Ici, il n'y a pas de casques. C'est pas la France, c'est quartier libre", reconnait l'un de ces touristes. Un sentiment d'impunité qui agace les générations plus âgées. Yassine vient à Phuket pour la cinquième fois et ne voit pas tout ça d'un très bon œil. "Malheureusement, il y a certaines générations qui arrivent et qui n'ont pas compris qu'on arrive en vacances. Il faut rester calme, il faut profiter, il faut se détendre et pas foutre la merde", dit-il.