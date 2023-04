REPORTAGE - Terre de dinosaures, le Texas bichonne des empreintes vieilles de 110 millions d'années

Alors, tentons un petit retour en arrière. Dans cette région du Texas vivaient au moins deux dinosaures : l'Acrocanthosaurus, un carnivore, mais aussi le Sauroposeidon, un herbivore qui mesurait 21 mètres de haut et qui pesait 20 tonnes. Alors, forcément, même à l'époque, ça laissait des traces. Et justement, à Glen Rose, on en trouve jusqu'au centre-ville de ce bourg du Texas profond. L'une des traces qu'il est possible d'admirer aujourd'hui a été mise au jour pendant le chantier d'une centrale nucléaire voisine. Même un médecin généraliste expose son petit brontosaure en devanture. Les monstres préhistoriques attirent inévitablement les touristes.