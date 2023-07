VIDÉO - Alerte aux requins : le retour des "Dents de la mer" sur les plages américaines

La Floride est même devenue l'endroit du monde qui concentre le plus grand nombre de morsures de requin, avec un total de 16 dénombrées rien qu’en 2022. Sur son paddle, une jeune sportive y a échappé de peu, comme on le voit dans la vidéo de TF1 en tête de cet article. "Je savais qu'il fallait que je garde mon calme", témoigne aujourd'hui la jeune femme, quitte pour une bonne frayeur. D'autres ont eu moins de chance, comme la petite Magnolia, âgée de douze ans : trois morsures et plus de 50 points de suture. "Il était très rapide et très agressif", témoigne-t-elle, "j'ai eu le réflexe de taper pour l'éloigner, car il me faisait très mal".