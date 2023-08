REPORTAGE - Tunisie : poursuivis puis abandonnés à la frontière libyenne, des migrants meurent en plein désert

La situation des migrants actuellement coincés entre la Tunisie et la Libye a provoqué de nombreuses réactions internationales ces dernières semaines. À ce sujet, le chef de l'ONU Antonio Guterres a dénoncé les "expulsions" de migrants d'Afrique subsaharienne de la Tunisie vers les frontières libyenne et algérienne, où ils se retrouvent abandonnés en plein désert. "Plusieurs sont morts et des centaines, dont des femmes enceintes et des enfants demeurent, selon des informations, coincés dans des conditions extrêmement difficiles avec peu d'accès à de l'eau et de la nourriture", a ajouté un porte-parole du dirigeant, Farhan Haq.

Face à cette situation et en signe de protestation, les rappeurs Bigflo et Oli ont annulé le concert qu'ils devaient donner en Tunisie cette semaine. "On en a beaucoup parlé entre frères. Nous ne voulons pas faire le show à Carthage en ayant connaissance de la situation actuelle", ont-ils expliqué. Le rappeur Gims, qui devait se produire vendredi prochain à Djerba, a lui aussi décidé de boycotter la Tunisie.