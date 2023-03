Ukraine : des milliers d'enfants privés d'école

En Ukraine, après plus d’un an d'invasion russe, environ 30% des salles de classe n’a toujours pas rouvert. La plupart des écoles fermées se situent près de la ligne de front. Dans le Donbass, les élèves tentent tant bien que mal de suivre une éducation en ligne, malgré les coupures de courant et d’Internet… et les alertes aux bombardements.

Nos envoyées spéciales ont tenté de comprendre comment grandissaient ces enfants. Le sujet est à retrouver dans la vidéo en tête de cet article.