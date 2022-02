REPORTAGE - Ukraine : près de la ligne de front, un village sous la crainte des bombardements

Cette zone de l'Est ukrainien voit ainsi ses tensions ravivées, sur fond de crainte d'une invasion russe qui grandit de semaine en semaine, tandis que le Kremlin a massé quelque 150.000 de soldats à la frontière ukrainienne. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a présenté samedi son pays comme le "bouclier de l'Europe" face à cette menace et a appelé ses alliés occidentaux à cesser toute politique "d'apaisement" avec Moscou.

Sur une autre position avancée des lignes ukrainiennes, toujours face à Donetsk, les soldats assurent que toutes les provocations sont le fait du camp adverse. "Depuis 36 heures, on sent une intensification des actions de l'ennemi", affirme ainsi le premier lieutenant Ivan, expliquant que les soldats campés en face "nous visent plus souvent, plus longtemps et avec des armes plus puissantes".

Les habitants craignent donc de voir la situation dégénérer le long de cette ligne de front du Donbass au point de fournir un prétexte aux Russes pour lancer une attaque de grande ampleur. De leur côté, les forces ukrainiennes veulent montrer en tout cas qu’elles n’auront pas été les premières à tirer, contrairement aux affirmations du camp ennemi et de Moscou. Le président ukrainien a assuré samedi soir à son homologue français Emmanuel Macron "sa volonté de ne pas riposter aux provocations le long de la ligne de contact" dans l'est de l'Ukraine et qu'il restait prêt au "dialogue" avec Moscou, a précisé à l'AFP la présidence française.