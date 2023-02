REPORTAGE - "Une fêlure dans notre tête et notre corps" : la lente convalescence des soldats ukrainiens

Dans un autre centre, dont le lieu est également tenu secret, on s'attelle aussi à soigner les esprits des soldats revenus du front. Y défilent des hommes brisés, encore vêtus de leur treillis. Parmi eux, Roman, qui dit entendre et voir toujours les combats. "Le groupe Wagner (la milice paramilitaire russe, NDLR) nous a bombardé toute la nuit, à partir de 21h. À trois heures du matin, un missile est tombé, c'était un cauchemar. Depuis, je suis très nerveux, je tremble, j'ai tout le temps peur que quelque chose d'horrible arrive", explique le quinquagénaire.

Là-bas, les soldats tentent de trouver le repos, entre séances de psychothérapie et d'acupuncture. "On voit énormément de commotions cérébrales, parce que la Russie utilise beaucoup d'artillerie. Cela va devenir un gros problème pour l'Ukraine, parce que ces blessures ont des conséquences sur la santé mentale", explique Ksenia Voznitsyna, neurologue et directrice du centre. "On travaille aussi avec d'anciens prisonniers torturés. C'est très dur, cela prend du temps, mais on a la certitude qu'ils peuvent être soignés."