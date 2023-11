REPORTAGE - Victime du surtourisme, l'Islande va augmenter ses prix

Ces dernières années, les touristes sont de plus en plus nombreux en Islande, attirés par ses grands espaces sauvages. Un peu trop, d'ailleurs, au goût des Islandais, qui s'inquiètent de la préservation de leurs richesses naturelles. Le gouvernement va hausser les taxes liées au tourisme, mais les environnementalistes réclament la mise en place de quotas.

Pour admirer un phénomène naturel jaillir des entrailles de la terre, les touristes viennent du monde entier. Une longue file de touristes venus du monde entier, téléphones en mains, s'étire autour d'un geyser, comme on peut le voir dans le reportage du 20H en tête de cet article. L'Islande, ses curiosités géothermiques, ses paysages volcaniques et sa nature préservée. Cette terre de feu et de glace attire chaque année plus d'un million de touristes... alors qu'elle compte moins de 400.000 habitants.

Un afflux massif, qui n'est pas sans conséquences sur les écosystèmes du pays. Les visiteurs vont bientôt devoir contribuer à la préservation des richesses naturelles islandaises : le gouvernement va augmenter significativement les taxes liées au tourisme.

On a beaucoup de touristes, ils sont même plus nombreux que les Islandais Ricard Andrason, président des Jeunes Écologistes

Dès le mois de janvier 2024, les billets d'avion, les nuits d'hôtel et les attractions touristiques, coûteront quelques euros plus chers. Objectif déclaré du gouvernement : financer des initiatives de développement durable. D'après la première ministre islandaise, rencontrée entre deux réunions de crise par l'envoyé spécial de TF1, ces augmentations de taxe vont rapporter au moins 7 millions d'euros par an.

Des mesures de bon sens d'après les associations de défense de l'environnement, mais elles réclament des actes beaucoup plus spectaculaires. Ainsi, le président des Jeunes Écologistes d'Islande estime-t-il qu'il faut en passer par une politique de quotas. "On a beaucoup de touristes, ils sont même plus nombreux que les Islandais", souligne Ricard Andrason au micro de TF1, "ce qu'on voudrait, c'est limiter le nombre de touristes qui viennent chaque année, car la nature a ses limites, et ne peut pas tout supporter".

En attendant, les touristes continuent de débarquer sur l'île par milliers pour contempler une fois dans leur vie une aurore boréale ou un geyser en activité. L'imminence d'une éruption volcanique, redoutée par tous les habitants du pays, ne semble pas les inquiéter. Ni la hausse des prix, qu'ils trouvent légitime mais ne modifiera pas leurs plans. Pilier de l’économie islandaise, le tourisme représente 6% du PIB. Mais désormais, le pays doit répondre à une question : peut-il continuer à accueillir autant de touristes, tout en préservant sa nature unique au monde ?