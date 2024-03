"À Port-au-Prince, on ne dort pas" : les premiers Français évacués d'Haïti témoignent à leur arrivée en Martinique

Ils ont finalement décidé de quitter le KO d'Haïti, et sont enfin arrivés vendredi soir en Martinique. L'armée française a évacué 163 de nos ressortissants. Une opération qui n'a pas été simple, dans un pays aux mains des gangs.

Enfin en France. Après quatre jours de mer, 163 Français et environ 80 ressortissants étrangers ont posé le pied en Martinique, soulagés, mais anxieux pour ceux qui sont restés en Haïti. "Mon compagnon est sur Port-au-Prince, il est haïtien, je l'ai régulièrement au téléphone, j'entends les tirs derrière lui", témoigne Maud dans le reportage du 13H en tête de cet article. Tous décrivent la même horreur, la guerre civile et le danger permanent. "À Port-au-Prince, on ne dort pas, les balles, les tirs, les gens qui sont assassinés, les morts dans la rue, c'est quelque chose d'affreux", décrit Mélita.

Très triste d'avoir tout quitté Sarah, Française évacuée d'Haïti

Avant de témoigner au micro de TF1, Sarah a même souhaité que l'on masque son visage, de peur que ses proches ne subissent des représailles. "On fait attention à ceux qui restent", explique-t-elle. "Je vis là-bas depuis quelques années, donc j'ai un peu tout laissé derrière moi en quelques heures", raconte la jeune femme, "contente d'être arrivée", mais "très triste d'avoir tout quitté".

Les gangs contrôlent la capitale

Depuis la démission du Premier ministre, la situation empire. Les gangs contrôleraient désormais 80% de la capitale. Alors un porte-hélicoptères et deux autres bâtiments de la Marine nationale ont été affrétés pour transporter tous les Français désirant quitter Haïti. Pour ce faire, deux-cents transferts aériens ont été nécessaires avant de commencer le retour par mer. Un des hélicoptères a d'ailleurs été touché au cours d'une des missions, obligeant la Marine nationale à sécuriser ses missions en volant plus haut et en volant de nuit, explique le capitaine de vaisseau Adrien Schaar, commandant du porte-hélicoptères amphibie Tonnerre.

Dans la nuit du vendredi, la plupart des ressortissants français arrivés en Martinique ont repris un vol en direction de Paris. Selon le consulat de Port-au-Prince, 857 autres demeurent toujours en Haïti.