REPORTAGE - À Téhéran, les Iraniens asphyxiés par les sanctions et l'inflation

Les Iraniens tentent de se débarrasser de leur argent local au marché noir. Le rial iranien est tombé à son plus bas niveau historique face au dollar. Les embargos et les sanctions internationales s'accumulent année après année, et isolent le pays, notamment celles dues aux activités nucléaires du régime. Impossible pour les Iraniens de vendre leurs produits à l'international, faute de pouvoir ouvrir des comptes bancaires à l'étranger. C'est ce que nous explique un marchand de tapis de la capitale, qui ne parvient plus à exporter.