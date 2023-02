REPORTAGE - Biocarburants : quand Venise carbure à l'huile de friture

L'huile de cuisine récupérée est transformée à Porto Marghera, la plus vieille raffinerie d’Italie. Elle est devenue pionnière dans la fabrication d'un carburant 100% végétal. Dans les réservoirs des camions que l'on croise sur les routes de la péninsule, il y a désormais de l’huile d’olive, de tournesol ou encore de colza, toutes usagées et transformées. L’huile est filtrée à Porto Marghera grâce à un procédé chimique, et à l’ajout de molécules d’hydrogène. 10 litres d'huiles usagées peuvent donner jusqu’à 8 litres de biocarburant prêt à l'emploi.