REPORTAGE - Californie : les inondations créent une nouvelle ruée vers l'or

Dans le musée qui retrace cette histoire, on apprend que cette époque, souvent représentée dans les grands westerns hollywoodiens, avait eu la même origine que la ruée actuelle : des inondations massives et répétées. À chaque crue, de la terre est arrachée des berges, et les pépites d'or, plus lourdes, restent au fond de la rivière. On pensait les ressources en or de la région presque taries, une évaluation désormais remise en question.

Avec ce que les spécialistes locaux appellent des "crottes de mouches", des mini-pépites, la richesse n'est sans doute pas à portée de pelle. À défaut, cette région orientale de la Californie espère au moins attirer à nouveau les curieux et les touristes, qui seront prêts à revivre les frissons de la grande conquête de l'Ouest américain.