REPORTAGE - Canada : après trois mois d'incendies, l'absence des touristes plombe l'économie locale

Il est vraisemblable qu’à l’avenir, les saisons touristiques soient régulièrement gâchées, le réchauffement climatique fournissant des conditions propices à ces incendies incontrôlables. Les périodes de sécheresse toujours plus longue rendent les arbres plus secs, et plus inflammable. Plus de quatorze millions d’hectares de forêt ont brûlé au Canada depuis le début de l’année, soit le double de l'ancien record.