VIDÉO - Cirque du Soleil : le grand barnum en coulisses

Une centaine de personnes travaillent sur la tournée. Ces artistes sont aussi des sportifs de haut niveau. Une fois sur scène, quand les athlètes se retrouvent, tout paraît plus facile. Tony fait partie de la troupe depuis 15 ans . "Il y a à peu près 20 nationalités différentes, on parle donc dans plusieurs langues même si on parle principalement en anglais, raconte-t-il dans la vidéo du 13H de TF1 en tête de cet article. On a une bonne ambiance, on rigole, on se détend parce que c'est quand même un métier très physique."

À quelques heures de la prochaine représentation, le rythme s'accélère en coulisses. Après le lever de rideau, place au spectacle. Pour le public, il est difficile d'imaginer l'investissement que nécessite une telle performance. Cette magie, la troupe du Cirque du Soleil la transporte de ville en ville dans l'Hexagone et dans le monde entier depuis près de 40 ans.