REPORTAGE - Colombie : quand d'anciens guérilleros se reconvertissent en guides touristiques

C’est une petite révolution qui est en cours dans le tourisme en Colombie. Il y a encore dix ans, Norbey Mendes était guérillero. Il transportait des armes et de la drogue pour les FARC, un groupe révolutionnaire marxiste en guerre contre le pouvoir central. Depuis quatre ans, il sillonne la même région, mais n'escorte plus que des touristes. Une équipe de TF1 l'a suivi dans son nouveau métier, comme on peut le découvrir dans la vidéo en tête de cet article.