REPORTAGE - Coney Island : la renaissance de la fête foraine de New York

C'est un charme suranné pour les uns, délicieusement kitch pour les autres. L'océan est à une heure de métro du cœur de Manhattan à New York (États-Unis). "C'est super, pratique, et un peu hors du temps", décrit une femme installée sur la plage. C'est aussi une longue promenade pour flâner, courir, grignoter.

C'est surtout depuis 1895, un parc d'attractions au bord de l'eau, au bord du vide. Simplement déambuler et humer les parfums de fêtes foraines et des embruns mélangés ou dépenser tout son argent dans les manèges, voilà pourquoi, depuis toujours, le site attire un public très varié qui a parfois même Coney Island dans la peau. "C'est ma deuxième maison, ça ne ressemble à rien d'autre et surtout pas à Disneyland. C'est tellement plus varié, c'est moins lisse", décrit un habitué dans la vidéo en tête de cet article.