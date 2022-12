VIDÉO - De Paris à Kiev : l'émouvant cadeau de Noël d'une collégienne française à une petite Ukrainienne

Juste avant les vacances dans l'école parisienne visitée par notre équipe, c'est l'effervescence. Les dons affluent pour l'Ukraine et il y a de tout : de la nourriture, mais aussi des vêtements pour le grand froid, et puis des cadeaux de Noël. Ce sont les mères du quartier qui se sont mobilisées pour faire cette collecte, et le succès est au rendez-vous. Des dizaines de cartons se remplissent, comme on le voit dans le reportage de TF1 en tête de cet article.