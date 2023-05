REPORTAGE - Embarquez pour un safari en Ouganda, dans une nature préservée

Découvrir l'Ouganda, c'est avant tout croiser des regards, dont certains vont nous bouleverser. Observer les animaux d'aussi près relève de l'exceptionnel. Le tourisme s'ouvre tout doucement dans ce pays de l'Afrique de l'Est, grand comme le Royaume-Uni. Pour Churchill, c'était la perle de l'Afrique. L'Ouganda est le seul territoire au monde à proposer une telle profusion de couleurs et de rencontres. Le pays mise sur son authenticité, préservée pour s'être longtemps fermé aux touristes, pour séduire aujourd'hui les voyageurs.