Les Etats-Unis possèdent un quart des plus grands ponts du monde. Depuis l'effondrement de Baltimore, la peur de les emprunter se développe, au point que certains paient des chauffeurs. Regardez ce reportage des correspondants de TF1 dans le pays.

C'est presque un paysage de vacances, pourtant ce pont du Maryland fait frémir plus d'un automobiliste. C'est notamment le cas de Diana. Alors, pour éviter de traverser l'édifice elle-même, cette conductrice a fait appel à une société. Rendez-vous à une station-service juste avant l'entrée du pont : un chauffeur va prendre le volant pour dix minutes de trajet.

"Un jour, je me suis dit que je n'aimais pas ça du tout, ce pont qui va de plus en plus haut... on peut avoir un accident, il n'y a que ces barrières", explique-t-elle dans le reportage à voir ci-dessus. "L'effondrement du pont de Baltimore, ça a changé quelque chose ?", la relance notre journaliste. "Oui, ça nous a en plus rappelé que certains ponts dans le pays sont très mal entretenus", répond-elle.

Le 26 mars dernier, six personnes trouvent la mort dans un accident spectaculaire et rarissime. Un navire percute le pont à Baltimore, la structure s'effondre. Une catastrophe qui a marqué les esprits des Américains, et qui pousse Diana à débourser une quarantaine d'euros rien que pour cette traversée de quelques minutes.

"Le nombre d'appels a encore augmenté"

Steven Askew est à la tête de cette entreprise un peu particulière. Pendant tout notre tournage, son téléphone n'a pas cessé de sonner. Avec ses six chauffeurs, sa compagnie réalise plus de 6.000 traversées par an. "Il y a 25 ans, c'est la police qui s'en chargeait. Puis ça les a dépassés, il y avait trop de demandes, indique-t-il. Chaque année, notre chiffre d'affaires augmente. Et là, avec l'effondrement du pont de Baltimore, le nombre d'appels a encore augmenté".

Certains souffrent de géphyrophobie, la peur de franchir les ponts et d'autres de vertige, tout simplement. Il faut dire que ce pont a des dimensions exceptionnelles : plus de 115 mètres de haut à son maximum, 6,5 kilomètres de long. C'est aussi cela qui fait peur à certains automobilistes.

"Je suis terrifiée par ce pont. Je m'imagine toujours avoir un accident et ma voiture qui passe par-dessus la rambarde", confie une automobiliste face à notre caméra. Un client de Steven Askew raconte de son côté avoir eu une fois "une crise de panique". "Pendant des années, poursuit-il, je me suis forcé à conduire malgré tout sur ce pont, mais ça me mettait dans un état d'anxiété pas possible plusieurs jours avant, et puis j'ai découvert cette entreprise".

Pour les plus apeurés, des masques sont même disponibles pour ne rien voir de cette traversée.