Aux États-Unis, les opioïdes font des ravages sans précédent dans la population. À New York, des toxicomanes aux allures de zombies errent en plein jour, et les overdoses dans la rue se multiplient. Regardez ce reportage du JT de TF1.

À Manhattan, entre les gratte-ciels et les touristes, des personnes sous l’emprise du fentanyl errent en plein jour comme des zombies. Cinquante fois plus fort que l’héroïne, ce puissant opioïde hautement addictif, qui assomme ses consommateurs, ravage la ville de New York. Plus de trois mille morts par overdose y ont été comptabilisées l’an dernier, un chiffre en constante augmentation.

Un quart des overdoses a lieu en pleine rue, sous le regard de la police qui dit ne pas pouvoir faire grand-chose. "Être drogué n’est pas un crime ici, mais c’est un vrai problème", glisse un policier face à notre caméra, dans le reportage du 20H à retrouver en tête de cet article.

Une toxicomanie au grand jour

Face à cette toxicomanie qui s'étale au grand jour, les New-Yorkais commencent à fuir Manhattan. "Désormais notre activité première, c’est de répondre aux propriétaires, aux hôtels et aux petits commerces qui nous disent qu'une personne s’est évanouie devant chez eux ou qu'une autre vend de la drogue", déplore Barbara Blair, présidente de l’union des commerçants du quartier, qui confirme que de nombreuses entreprises ont décidé le quitter.

Aucun secteur de New York n’épargné. À Brooklyn, c’est le même scénario. Et le trafic a parfois des conséquences tragiques pour les habitants. L’an dernier, la police a découvert plusieurs kilos de Fentanyl dans une crèche. Un enfant d'un an est mort d'une overdose. La drogue était cachée sous le plancher de la salle de jeux. Trois autres enfants ont été hospitalisés dans un état grave après avoir été intoxiqués au fentanyl.

Les cambriolages de pharmacie explosent

Autre conséquence de la crise des opioïdes, les cambriolages de pharmacie ont été multipliés par sept ces deux dernières années dans l’état de New York. "Avec ce qu’ils nous ont volé, ils peuvent se faire plusieurs centaines de milliers d’euros", confirme ce gérant qui témoigne anonymement par peur de représailles.

Face à ce fléau, la ville de New York a récemment installé des distributeurs avec des kits gratuits contenant de la naloxone, l’antidote utilisé en cas d’overdose de fentanyl. Le conseil municipal vient même d’adopter un projet de loi obligeant tous les établissements scolaires à stocker cet antidote…