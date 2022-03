REPORTAGE - Ukraine : au cœur de Lviv, ville refuge et capitale provisoire

D'autres, comme un Français dont le témoignage se trouve aussi dans le reportage du 20H, ont pris la route pour se rendre à Lviv. "On avait quitté Kiev à 8h30 et on a fait plus de 13 heures de route. Il y avait des checkpoints partout", détaille Mohamed Elbrahmi

L'ambassadeur français en Ukraine a, lui aussi, emprunté la même route. Ce mardi, il sera dans une ambassade provisoire, installée à Lviv, comme l'ont fait beaucoup d'autres pays. Pourtant, Lviv n'est pas épargnée par les alertes, comme nous l'avons filmé lundi après-midi. Pour se protéger, certains préparent des cocktails Molotov dans une usine désaffectée. "Je suis en bonne compagnie. Quand tu fais quelque chose d'utile, que tu aides, que tu participes, tu dors mieux la nuit", précise l'un des volontaires.