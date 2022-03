REPORTAGE - "Ne les filme pas" : ils fuient Kiev à tout prix

Ce mercredi 2 février, la sortie de Kiev est contrôlée par les militaires, et les checkpoints sont très nombreux, comme l'ont filmé les journalistes de TF1 présents sur place. "Ne les filme pas si tu veux réussir à quitter Kiev", nous conseille notre traducteur. Selon lui, "ils peuvent penser que tu filmes leurs positions pour informer leurs ennemis. Et après, ils vont nous garder plusieurs heures et on devra prouver que c'est faux".