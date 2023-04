REPORTAGE - Guerre en Ukraine : quand des réfugiés doivent rentrer chez eux, près du front

Depuis un an déjà, la famille de Nathalie a trouvé refuge à 250 km de chez eux, du Donbass et de la guerre. "Je suis partie avec ce que j'avais sur moi, et les enfants", se souvient cette Ukrainienne dans le reportage du 13H de TF1 en tête d'article. Dans ce centre d'accueil de Dnipro, dans le centre-est du pays, tous les quatre cohabitent dans un appartement exigu de 20 m² à peine, où les affaires s'entassent. Mais ils n'ont en revanche aucun loyer à payer.

La mère de famille ne gagne que l'équivalent de 180 euros par mois, tandis que son mari, technicien agricole, peine à trouver du travail en ville. "On traverse tous la même épreuve, aucun de nous n'a voulu se retrouver là", constate-t-elle. "C'est très compliqué pour moi... Je sais que je dois m'adapter, mais ça demande beaucoup d'efforts."

Depuis le début du conflit, près de huit millions de personnes ont quitté l'Ukraine selon l'ONU, mais ils sont aussi 5,3 millions à avoir été déplacés par la guerre à l'intérieur du territoire. Parmi eux, près de deux millions se trouvent dans l'Est du pays, selon l'Organisation Internationale pour les Migrations.