REPORTAGE - Guerre en Ukraine : au beau milieu de la contre-offensive, le manque de munitions devient une réalité

Depuis lundi 10 juillet dernier, les Ukrainiens contrôlent les hauteurs qui dominent la ville, plongées dans la brume, à quatre kilomètres en ligne droite. Et comme les canons sont essentiels pour percer le front, il faut absolument les protéger de l’œil des drones ennemis. C’est le rôle précis confié à plusieurs hommes, qui en abattent un grand nombre. "On en voit parfois cinq à dix par jour", explique l'un d'eux.

Du poste de commandement, on repère également les missiles russes, comme celui qui progresse en direct, bien visible sur la tablette du chef de poste. Ces armes, qui permettent de frapper en profondeur, sont d'ailleurs un peu ce qu’il manque aux Ukrainiens. Dans un autre secteur du front, on nous présente fièrement l’un des quatre LRU, lance-roquettes unitaire, livré récemment par la France. Un engin qui peut tirer douze roquettes de précision, jusqu’à 70 kilomètres de distance. Mais le problème, c'est qu'ici, il n'y aura plus de roquettes pendant une semaine.