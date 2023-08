REPORTAGE - Guerre en Ukraine : sur le front avec les soldats ukrainiens chargés des drones kamikazes

Ils occupent une place stratégique. Espions, kamikazes… Les drones sont une pièce incontournable du conflit entre la Russie et l'Ukraine, usité par les deux parties. Sur le front, LCI a suivi l'unité d'élite de l'armée ukrainienne, Asgard, chargée des drones suicide. En 40 minutes, 10 engins tueurs sont combinés. "On assemble tout ensemble, les batteries et la bombe", explique un membre de l'unité. "Pour un char, le mieux, c'est d'envoyer le drone avec la munition la plus puissante. Et, ensuite, les drones avec de plus petites bombes pour qu'il soit bien détruit", détaille un soldat.