REPORTAGE - "Il n'y a que des bénévoles, ici" : après les incendies meurtriers d'Hawaï, les rescapés s'organisent eux-mêmes

Il y a encore une semaine, se tenait ici un centre commercial, avec ses boutiques et ses restaurants. Aujourd'hui, c'est un lieu d'aide et de partage pour les victimes de l'incendie. Apu coordonne une trentaine de volontaires qui vient ici tous les jours. "Il n'y a que des bénévoles ici, ils font ça sur leur temps libre, à leurs frais", explique-t-il dans le reportage de TF1 ci-dessus. Dans les files d'attente, des habitants meurtris, qui ont désespérément besoin d'aide. "Aujourd'hui, c'est notre seul moyen de trouver de l'eau et de la nourriture", témoigne une habitante.