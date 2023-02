REPORTAGE - Face à la sécheresse : retour à une irrigation millénaire en Espagne

Jesus Vallero, ouvrier agricole à la retraite, guide aujourd'hui un groupe d'une dizaine de villageois pour remettre un antique canal en service. "C'est le système d'irrigation le moins cher et le plus respectueux de l'environnement qui ait jamais été créé", nous lance-t-il. Déplacer quelques pierres suffit à dévier suffisamment l'eau d'un ruisseau, et à lui permettre de s'écouler dans le canal. En aval, une zone sèche sera irriguée et bientôt cultivée à nouveau.