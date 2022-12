REPORTAGE - Jusqu'à -48°C : une "bombe cyclonique" paralyse les États-Unis à la veille de Noël

Ce vendredi est le jour le plus froid de cette fin d'année à Chicago. Il fait -20 °C en pleine journée. Mais paradoxalement, ici, ce n'est pas le verglas sur la route qui pose le plus de problèmes, mais les voitures elles-mêmes. Le salage et le déblaiement ont bien eu lieu, mais le froid porte les véhicules aux limites, comme ce gros pick-up américain qui n'a pas résisté, son carburant gelé.

Même le traditionnel marché de Noël de Chicago n'a pas résisté au froid, et a dû fermer trois jours plus tôt que prévu. Les commerçants rangent les cartons, la fête est terminée. "Les trois derniers jours avant Noël sont les meilleurs pour nous, mais on n'a pas le choix, ça serait mieux l'année prochaine", philosophe un des commerçants.