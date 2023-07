REPORTAGE LCI - En Lituanie, ces Russes qui luttent à distance contre le régime de Poutine

Ils continuent le combat à distance. Parmi les milliers de Russes réfugiés dans des pays voisins de Moscou après le début de la guerre en Ukraine en février 2022, 200 activistes et journalistes se rencontrent toutes les semaines à Vilnius en Lituanie. Là, ils poursuivent leur combat contre le régime de Moscou via les réseaux sociaux et des événements culturels, avec l'espoir que leur pays devienne libre et démocratique.