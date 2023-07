REPORTAGE - "Ici, c'est calme, ça n'explose pas" : la difficile reconstruction des enfants ukrainiens rescapés

Aux côtés de sa famille, elle fait partie des civils évacués par la directrice en juin du côté d'Olechky, une ville occupée et disparue sous les eaux après la rupture du barrage. "Ici, c'est calme, ça n'explose pas. On ne va presque jamais dans les abris, seulement quand il y a des alertes", souligne-t-elle, une fois installée sur un transat, une serviette sur les épaules, à la sortie de sa baignade. Loin de ce petit havre de paix, Vika a été évacuée comme tant d'autres sous le feu de l'artillerie, avec ses animaux, avec qui elle se sent protégée. Elle a déjà choisi sa vocation : devenir vétérinaire, pour s'occuper de ceux qui prennent soin d'elle aujourd'hui. "Mon chien peut me protéger de gens de l'extérieur. Mes chats sont très chouettes, quand je me sens mal ils peuvent venir me calmer", explique la jeune fille, confiant que les animaux sont "parfois mieux" que les humains.