REPORTAGE - Guerre en Ukraine : sans armes, le système D pour les soldats ukrainiens

Avec ces armes, Kiev muscle sa réponse militaire en attendant le matériel de ses alliés. Les États-Unis sont de loin les premiers fournisseurs d'armes à l'Ukraine (42,8 milliards d'euros), devant l'Allemagne (7,5 milliards) et le Royaume-Uni (6,6 milliards), selon les données les plus récentes (à fin mai) du Kiel Institute, qui recense les armes promises et livrées à l'Ukraine depuis l'invasion. Les pays baltes (Lituanie, Lettonie, Estonie), quant à eux, sont les principaux contributeurs au regard de leur richesse.