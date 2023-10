REPORTAGE - Guerre Israël-Hamas : l'horreur encore présente à Réïm, où un festival a été attaqué samedi

Sur la route qui mène au site où s'est déroulé ce festival, des voitures ont été filmées par nos journalistes, abandonnées sur le bas-côté, les vitres explosées et les portes grandes ouvertes. "On a vu du sang, sur les sièges, sur les plages avant des véhicules, des mouches ; et pour tout vous dire, une odeur assez insoutenable", a rapporté la journaliste présente sur place. Le groupe de secours Zaka a annoncé qu'au moins 260 corps ont été retrouvés sur site et certains d'entre eux n'auraient toujours pas été retirés des lieux, selon la journaliste de LCI. Peu après le tournage des images, l'accès au site a été fermé et désormais, seules l'armée et la police peuvent s'y rendre.