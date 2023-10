REPORTAGE - Guerre en Ukraine : l'ONG qui tente de redonner les corps des victimes à leurs familles

Pendant plusieurs heures, Oleksii et ses hommes cherchent le moindre élément pour trouver une identité à ces corps afin que chacun repose en paix, qu'il soit Ukrainien ou Russe. "Quand une personne meurt, il faut la ramener pour que les mères aient quelque chose à enterrer. Nos mères attendent leurs fils, les leurs [les mères des russes, NDLR] attendent aussi qu'ils rentrent chez eux", assure le patron de Platsdarm. Une fois les corps identifiés, ils sont transportés à la morgue. Et si les défunts sont russes, ils font l'objet d'un échange avec Moscou.

Puis, le travail d'Oleksii reprend, dans une autre commune, dans une autre région. Vers Izioum, située dans la région de Kharkiv, un habitant a appelé l'ONG car il a découvert un corps, dans cette zone libérée par les Ukrainiens il y a un an. Un terrain encore miné qui rend la progression des membres de Platsdarm difficile. Méthodiquement, le groupe lance toutefois ses recherches, et trouve des restes d'une personne. "On mène les recherches comme sur une scène de crime. Ensuite, la police utilise nos photos, vidéos et éléments pour établir les causes de la mort", raconte Oleksii. Avec les os récoltés ce jour-là, les légistes vont tenter d'identifier la victime, probablement recherchée par sa famille depuis plus d'un an.