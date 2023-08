REPORTAGE - "Le feu arrive sur la maison !" : aux Canaries, 26.000 personnes fuient les flammes

Après avoir dévoré une grande partie d'un parc naturel du volcan Teide, l'incendie menace désormais des milliers de maisons. Un peu plus tôt ce samedi matin, à la Orotava, 1800 personnes ont reçu l'ordre d'évacuer d'urgence. La route est fermée, et les habitants quittent la ville. "On est venus récupérer les bonbonnes de gaz, parce que là, tout va brûler, c'est inévitable", nous explique un homme en repartant.

Au fur et à mesure, le ciel s'assombrit, mais malgré le danger, certains refusent de laisser toute leur vie derrière eux. "Ça fait 25 ans que je vis ici", nous raconte un vieil homme, "j'ai dit aux militaires que non, je ne partirais pas". Face à l'urgence de fuir, beaucoup n'ont pas eu le temps d'emporter leurs animaux avec eux. Des bénévoles essaient d'en sauver le plus possible.