REPORTAGE - "Les pompiers ne peuvent pas approcher" : les habitants souvent seuls face aux incendies en Grèce

Les habitants sont nombreux à prendre des initiatives. Une aide nécessaire pour les secours, mais qui peut aussi être risquée. Les pompiers pointent le manque d'expérience de ces civils, qui peut générer des situations dangereuses. Le weekend s'annonce tendu, avec des chaleurs toujours aussi élevées, et des vents qui ne faiblissent pas. La Grèce vit probablement la plus longue canicule enregistrée dans son histoire, et les températures devraient avoisiner les 45°C dans le centre du pays.