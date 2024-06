Au Royaume-Uni, la famille royale accorde des "mandats royaux" à ses fournisseurs officiels. Près de 800 entreprises diverses et variées peuvent s'enorgueillir de ce prestigieux label. Si ce dernier est un honneur, c'est également un argument commercial de taille pour les marques.

"Quand j’ai reçu la nouvelle, il m’a fallu quelques semaines pour pouvoir en parler sans être ému". Directeur du vignoble Camel Valley, Sam Lindo est aux anges. Son entreprise viticole vient de recevoir un mandat royal de la part du roi Charles III et Camilla, comme on peut le voir dans le reportage en tête d'article. Des vignes anglaises cultivées dans le respect de l’environnement, de quoi séduire le roi qui a fait du respect de l'écologie une de ses priorités.

Hérité d'une tradition qui perdure depuis le Moyen Âge pour distinguer les meilleurs artisans qui seraient dignes du souverain, ce petit label est aujourd'hui un argument commercial de taille pour les marques. En Angleterre, la famille royale octroie cette précieuse estampille – sur laquelle figurent une couronne et un petit texte explicatif – à ses principaux fournisseurs. Mais tous les cinq ans, le mandat est remis en cause.

Plus de 800 mandats royaux accordés

Il y a actuellement plus de 800 détenteurs de mandats royaux. "Ils représentent un vaste échantillon du commerce et de l’industrie, des artisans individuels aux multinationales mondiales, des pressings aux poissonniers, des machines agricoles aux logiciels informatiques", précise la famille royale sur son site.

Une entreprise de produits de nettoyage écologiques en fait partie. "Sur le marché américain, du Moyen-Orient et de l’Extrême-Orient, le fait d’avoir le sceau de l’approbation de la famille royale est capital", confirme Marc Jankovic, PDG de Delphis Eco qui a reçu son premier mandat il y a 10 ans, pour ses produits ménagers utilisés dans les palais de la famille royale.

Les 145 nouvelles entreprises distinguées par le roi pourront bientôt afficher ce label grâce auquel les clients sont prêts à payer plus cher. "Les consommateurs considèrent les marques avec un mandat royal plus crédible et plus haut de gamme", confirme un spécialiste. Une poignée d’entreprises françaises, principalement de champagne, bénéficient, elles aussi, de ce label royal.