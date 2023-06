REPORTAGE - "On comprendra plus tard qui a gagné et qui a perdu" : les Moscovites perplexes après le coup de force de Wagner

Les Moscovites que nous interrogeons restent perplexes sur ce qui ressemble à une journée de dupes. "C'était un scénario bien joué, bien planifié", estime un homme au micro de TF1, "ça ressemblait à une pièce de théâtre". Ici comme ailleurs, il est difficile de comprendre les dessous de l'aventure déclenchée la veille, et stoppée mystérieusement à l'approche de la capitale. "On va comprendre plus tard qui a gagné et qui a perdu, dans quelques mois ou dans un an", sourit un jeune Moscovite.

Question délicate à poser en Russie : "Vladimir Poutine est-il affaibli après cette crise ?". Pour une dame, c'est tout le contraire, le président russe aurait démontré qu'il "est très fort, il a réussi à maintenir le pays stable, alors qu'il gouverne pendant une époque pas simple, et troublée". Confusément, l'impression est tout de même d'avoir évité le pire, grâce à un accord dont on sait peu de choses, sinon qu'il permet à Wagner de repartir sans être poursuivi.